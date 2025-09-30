Imponen 9 años de prisión para un hombre que abusó de una nena durante 3 años

Luego de que las partes arribaran a un acuerdo de juicio abreviado-, el Tribunal en lo Criminal de Tres Arroyos le impuso la pena de 9 años a un hombre acusado de abusar de la hija de su pareja durante 3 años.

Según la investigación realizada por la UFIJ N.º 6, a cargo de la fiscala Natalia Ramos, los hechos sucedieron entre 2015 y 2018 aproximadamente, cuando el imputado abusó de la niña, quien tenía entre 5 y 8 años.

El acusado sometía a la pequeña a tocamientos en distintas partes de su cuerpo y otras situaciones abusivas que se produjeron en un terreno baldío, cuando efectuaba venta ambulante junto a la nena, y en el interior de una vivienda que compartían.

El hombre fue condenado como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante.