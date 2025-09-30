Las billeteras virtuales frenaron la venta del dólar oficial

La tensión en los mercados se intensificó en la tarde de este martes, luego de que varias billeteras virtuales acusaran una prohibición a la venta de dólar oficial. Desde el Banco Central (BCRA) salieron a negar cambios normativos respecto al acceso de “personas humanas” al mercado libre de cambios (MLC).

Las dudas comenzaron a aparecer luego de que, ante la imposibilidad de un usuario de adquirir divisas, Ariel Sbdar, titular de la billetera Cocos, dijera: “Nos pidieron apagar”.

Luego, Sbdar agregó que a pedido de su “proveedor de dólar oficial” pausaron temporalmente dicha operatoria, aunque aclaró que la operatoria para el dólar MEP y el resto de los servicios se mantuvieron con normalidad. A partir de allí, comenzó a circular que lo mismo le ocurrió a Ualá o Mercado Pago (MP), por ejemplo.

Según supo Ámbito, ese “proveedor de dólar oficial” hace referencia al BIND Banco Industrial S.A, quien les habría provisto el servicio cambiario a varias billeteras. Desde dicho banco evitaron hacer declaraciones ante la consulta de este medio.

Vale agregar que Cocos está en tratativas para comprar el banco Voii y Mercado Pago ya pidió la licencia bancaria, lo cual podría habilitar a ambas compañías a operar de manera oficial. Desde MP también se negaron a opinar sobre lo sucedido en la jornada. (Ámbito)