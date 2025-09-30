El BCRA aclaró que no hubo cambios para la compra de dólar minorista

Frente a los rumores de un regreso del cepo para la compra de dólar minorista, desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sacaron un comunicado aclarando que “no hay ningún cambio normativo para la compra de divisas por parte de las personas humanas, quienes podrán seguir accediendo al MLC a través de los bancos y entidades autorizadas”.

“La compra-venta de dólares está regulada por el BCRA y sólo puede realizarse a través de entidades autorizadas. Esto significa que únicamente los bancos y las casas de cambio pueden canalizar operaciones de moneda extranjera. No está permitido tercerizar las operaciones”, acotó la autoridad monetaria.

Al respecto, el presidente de la entidad, Santiago Bausili, remarcó que “no hubo ninguna medida tomada hoy”. “Lo que pasó es que nos encontramos con entidades no autorizadas realizando transacciones en mercado de cambios para personas humanas”, profundizó.