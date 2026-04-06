Condenan a un hombre por tener cocaína y marihuana para la venta

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 condenó -en juicio abreviado- a Enzo Javier Cortés a la pena de 4 años y 1 mes de prisión por haber tenido cocaína y marihuana para la venta en Punta Alta.

Según la causa investigada por el fiscal Mauricio Del Cero, el hecho se produjo el día 20 de marzo de 2025 cuando personal de la Estación de Policía Comunal de Coronel Rosales observó una moto que transitaba a contramano y lo demoró por hacer caso omiso a la orden de que detenga su marcha.

El conductor llevaba una riñonera con “flores de color verdosa símil marihuana en gran porte”, “cinco bochas de nylon con sustancia símil cocaína, una bocha de flor de color verdosa símil marihuana, una pastilla suelta, un frasco de pequeñas dimensiones que en su interior contenía una sustancia blanca y 42.650 pesos argentinos”.

También se logró secuestrar su teléfono celular, del cual se extrajeron numerosas conversaciones que daban cuenta de la actividad ilícita que desarrollaba.

Se computó como agravante los antecedentes condenatorios que registraba el acusado, entre los que se encuentran lesiones leves, amenazas y desobediencia

En la presente causa, Cortés fue condenado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.