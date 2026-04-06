La inflación de marzo fue de 2,9% en Bahía Blanca, informó el CREEBBA

El Índice de Precios al Consumidor (IPC-CREEBBA) mostró en marzo una variación del 2,9% (0,5% por encima del guarismo del mes anterior), informó el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca.

Con este resultado, la inflación acumulada ascendió a 8,3% en el primer trimestre del año en tanto que la variación interanual se ubicó en 30,6%.

Durante el mes de marzo, el mayor aumento a nivel capítulos se dio como es habitual en esta época del año en Educación, el cual registró un crecimiento del 7,1% destacándose las variaciones observadas en servicios educativos (17,8%) y educación formal (5,8%).

En segundo orden, Vivienda evidenció un crecimiento del 4,5% explicado principalmente por alzas en servicios sanitarios, gas y otros combustibles (7,6%), materiales y mano de obra (5,1%) y electricidad (5%) por citar los más relevantes.

Bienes y servicios varios se posicionó en tercer lugar con una variación del 3,1%, traccionado por incrementos en servicios de peluquería y para el cuidado personal (6,3%), cigarrillos y tabaco (3,5%) y artículos de tocador descartables (2,6%), entre otros.

Por último, Alimentos y bebidas (el capítulo de mayor ponderación) exhibió una variación del 3%, ubicándose levemente por encima del nivel general. Se destacan los subgrupos de cacao y sus derivados (13,6%), yogur y postres lácteos (9,8%), café (7,5%), aceite (7,3%), carne vacuna fresca (7,3%), margarina y otras grasas (7,1%), té (6,7%), pescados y mariscos frescos (6,5%) por citar los más importantes.

Durante marzo, los bienes y servicios de la categoría Regulado se ubicaron por encima del resto, registrando un aumento del 4,1% en relación al mes anterior. Esta variación se explica principalmente por alzas en tarifas de servicios públicos (gas y electricidad), educación formal y cigarrillos y tabaco.

En segundo lugar, se ubicó la categoría Núcleo cuya tasa de crecimiento ascendió a 3,1% acelerándose 0,9 puntos porcentuales respecto del mes anterior y alcanzando el valor más elevado desde septiembre de 2024. Los ítems más significativos que subyacen a esta dinámica fueron las carnes (tanto rojas como de pescado), aceites y margarinas y combustibles y lubricantes que mostraron alzas importantes como consecuencia del incremento significativo del barril de petróleo.

Por último, la categoría Estacional exhibió un retroceso de 1,2%. Las variaciones más importantes se dieron en calzado para mujer y para hombre (8,3% y 6,7% respectivamente) y transporte por turismo (5%). Por el lado de las bajas se destacaron tanto las frutas frescas (-7,2%) como las verduras, tubérculos y legumbres frescas (-0,6%).

Respecto a los precios de la canasta de veinte variedades básicas de alimentos en la ciudad, los productos que más subieron fueron agua mineral (12,3%) y aceite de maíz (9,3%). Por otra parte, las principales bajas se presentaron en manzana (-18,8%), tomate (-7,2%) y yerba (-3%).