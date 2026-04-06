Punta Alta: programan trabajos en la red de agua

Mañana (martes 7) se realizarán tareas en la red de agua potable en la intersección de las calles Jujuy y La Paz, en Punta Alta.

Los trabajos prevén la afectación del servicio en Nueva Bahía Blanca durante su ejecución.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias de ese sector, realizar las reservas de agua a su alcance, y priorizar su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales hasta la finalización de las tareas.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.