lunes, abril 6, 2026
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Programan trabajos en la red de agua en los barrios Austral y Luz y Fuerza

De La Bahía Noticias

La empresa ABSA informó que mañana se realizarán tareas sobre la red de agua en los barrios Austral y Luz y Fuerza, en Bahía Blanca.

Los trabajos, que forman parte de la obra de recambio de redes en los sectores afectados por la inundación del año último, se ejecutarán sobre las calles: Patagones y Salinas Chicas, ambas entre Haití y Baigorria; y sobre calle Rincón en su intersección con Patagones y Salinas Chicas.

Durante el transcurso de las tareas, se afectará el suministro de agua en el cuadrante comprendido por las calles D’Orbigny, Monseñor D´Andrea, Indiada y Baigorria.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua para cuando se produzca la afectación y limitar su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta su normalización.

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