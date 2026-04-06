Proponen institucionalizar “La Noche del Centro” como política pública permanente de Bahía Blanca

Los concejales Emiliano Álvarez Porte (PRO) y Luciano Cagiao (LLA) presentaron un proyecto de ordenanza en el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca para crear el Programa Municipal “La Noche del Centro”, con el objetivo de consolidar esta iniciativa como una política pública estable de promoción comercial, cultural y urbana.

La propuesta busca dar previsibilidad a un evento que ya ha demostrado resultados positivos en la ciudad, transformándolo en una herramienta permanente para fortalecer el comercio local, incentivar el consumo y dinamizar el uso del espacio público.

El proyecto establece que “La Noche del Centro” se realice tres veces al año (abril, septiembre y diciembre), permitiendo a comerciantes y emprendedores planificar con anticipación promociones, stock, estrategias comerciales y recursos humanos.

Además, la iniciativa contempla la creación de una Mesa de Trabajo permanente, integrada por el Municipio y entidades representativas del sector, para garantizar una planificación coordinada, participativa y eficiente del evento.

Entre sus principales características, la ordenanza prevé la organización de un perímetro céntrico peatonal durante el evento; la coordinación entre áreas municipales y el sector privado; la generación de actividades comerciales, culturales y recreativas; y la evaluación del impacto económico y social de cada edición

“Este proyecto apunta a que el Estado municipal deje pase a planificar junto al sector privado políticas concretas que impulsen la actividad económica”, señaló el concejal Cagiao.

En ese sentido, se destacó el rol del Municipio como coordinador, facilitador y garante de las condiciones necesarias para el éxito del programa, promoviendo la articulación entre actores públicos y privados.

“La Noche del Centro ya funciona. Lo que estamos proponiendo es dar un paso más: institucionalizarla, ordenarla y convertirla en una herramienta estable para generar movimiento, ventas y vida urbana. Pretendemos que continúe su desarrollo independientemente de los gobiernos de turno”, expresó Álvarez Porte.