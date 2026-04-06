Retiran de circulación a 17 conductores potencialmente peligrosos

El municipio de Bahía Blanca detalló que “entre el 30 de marzo y el 5 de abril, se retiró de circulación a 15 conductores por dar positivo en las pruebas de alcoholemia y a 2 por consumo de estupefacientes”.

Durante esa semana, la División de Control y Ordenamiento Urbano de la comuna retuvo 79 vehículos (38 autos, 35 motos y 6 camionetas), labró 494 actas de comprobación de tránsito y realizó 1085 controles de documentación.