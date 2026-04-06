Diputado propone que los Concejos Deliberantes extiendan su periodo de sesiones ordinarias

El diputado provincial Matías Civale presentó un proyecto para ampliar los períodos de sesiones ordinarias en los Concejos Deliberantes de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer el trabajo legislativo local y mejorar la participación ciudadana.

En diálogo con Radio Tandil, el legislador explicó que la iniciativa surge de una normativa “antigua” que hoy limita el funcionamiento de los cuerpos deliberativos.

“Hoy los períodos de sesiones ordinarias tienen un tiempo muy acotado, es a lo sumo de nueve meses. Con la vorágine diaria que tienen los municipios, nosotros planteamos que debieran incrementarse”, señaló.

En ese sentido, advirtió que el actual esquema muchas veces condiciona el trabajo legislativo: “Siempre está la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias, pero eso depende de la voluntad del Poder Ejecutivo. Muchas veces los Concejos Deliberantes terminan sin poder trabajar”.

Además, remarcó que el eje no pasa solo por las sesiones, sino por el funcionamiento integral del sistema: “Cuando hablamos de sesiones ordinarias también hablamos del trabajo en comisiones, que es donde se discuten los proyectos y se escucha a los vecinos”.

Civale vinculó esta propuesta con una discusión de fondo sobre la autonomía municipal. “Esto tiene que ver con algo mucho mayor… no es un tema demodé, tiene impacto real en la vida de los vecinos”, afirmó, y agregó: “Hoy la falta de autonomía limita a los municipios en muchísimos aspectos, desde el desarrollo urbano hasta lo económico”.

En esa línea, planteó que muchas decisiones locales se ven frenadas por instancias burocráticas: “Hay decisiones que toma una ciudad con consenso de vecinos y del Concejo Deliberante que después tienen que ir a la Provincia y pueden tardar años en aprobarse o directamente no salir”.

El diputado también remarcó la necesidad de avanzar hacia un esquema con mayor independencia local: “Lo ideal sería que cada municipio pueda definir sus propios plazos y su funcionamiento”, sostuvo, aunque reconoció que una discusión más profunda podría requerir cambios estructurales: “La autonomía municipal probablemente requiera una reforma constitucional”.

Por otro lado, cuestionó el rol asignado a los municipios en el esquema impositivo: “El componente de tasas municipales en los precios es menor al 1%”, afirmó, y añadió que “hoy el mayor porcentaje de la recaudación se lo lleva el gobierno nacional”.

Por último, Civale defendió la necesidad de que cada distrito pueda definir su propio rumbo: “La discusión de fondo es por qué no pueden ser los propios municipios los que definan su política tributaria”, expresó. Y concluyó: “Está bueno que los municipios escuchen a todos y definan cómo crecer y cómo financiar ese crecimiento”.