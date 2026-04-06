lunes, abril 6, 2026
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Presentan otro proyecto para realizar cambios en la VTV

De La Bahía Noticias

La diputada bonaerense María Paula Bustos, del bloque Hechos, propuso la extensión de los plazos para realizar la VTV —cada dos años en vehículos más nuevos—, la exención del trámite durante los primeros cinco años de los autos 0 km, la habilitación de talleres privados para realizar la verificación y la eliminación del Informe de Configuración de Modelo.

“La VTV se tornó una traba más y una complicación para los bonaerenses que quieren salir a la ruta”, cuestionó Bustos al fundamentar su iniciativa.

El proyecto se suma a otros ya presentados por legisladores de La Libertad Avanza y del PRO en los últimos meses, en medio de la negativa del Ejecutivo provincial a adoptar los cambios impulsados desde Nación.

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