En Comodoro Rivadavia dicen que Olimpo “manejó los tiempos con inteligencia” ante Guillermo Brown

Guillermo Brown sufrió una “dura” derrota como local al caer 2 a 0 frente a Olimpo, por la tercera fecha de la Zona 4 del Torneo Federal A, en una tarde que despertó preocupación en Puerto Madryn, publicó el portal ADN Sur.

El encuentro, disputado en el estadio Raúl Conti, “se le hizo cuesta arriba rápidamente” al conjunto chubutense, explicita la crónica publicada en las últimas horas, al señalar que “a los 18 minutos del primer tiempo, la expulsión de Álvarez condicionó por completo el desarrollo del partido y obligó al equipo a reconfigurarse con un hombre menos durante más de 70 minutos”.

“A partir de esa ventaja, Olimpo tomó el control del juego y no perdonó. A los 25 minutos, Brian Guille aprovechó un error en la salida de Brown y definió dentro del área para abrir el marcador”, amplía.

Sobre el segundo tanto, el portal describe: “apenas siete minutos más tarde, el equipo bahiense volvió a golpear: tras una recuperación y contraataque rápido, Amarilla asistió a Coacci, que solo tuvo que empujarla para el 2-0”.

“En el complemento, el conjunto visitante manejó los tiempos con inteligencia, mientras que Brown, empujado por la necesidad y el orgullo, intentó reaccionar pese a la inferioridad numérica”, agregó.