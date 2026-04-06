Fútbol femenino: resultados de la tercera fecha y las tablas de posiciones
Se disputó la tercera fecha del Torneo de Fútbol Femenino de Primera División de la Liga del Sur.
PRIMERA DIVISIÓN A
STMBB 4 (Abigail Britos -2-, Victoria Nervi y Ludmila Fernández) – Tiro Federal 2 (Abril Sáenz -2-).
AEC 5 (Marianela Santana, Trinidad Rivas, Antonella Seri, Martina Silva y Evelyn Alonso) – Bella Vista 0.
Sporting 2 (Alexia Villani y Lucía Aranda) – Villa Mitre 1 (Florencia Pinedo).
La Armonía 2 (Aixa Bruzzone y Agustina Aroca) – Libertad 0.
PRIMERA DIVISIÓN B
Liniers 4 (Aylén Márquez, Cindy Paillamilla, Iara Schwab y Paulina Acevedo) – SPIQPYA 2 (Nicole Montenegro y Paola Vallejos).
San Francisco 10 (Clara Iturrioz -4-, Ailin Randisi -2-, Julieta Coronel -2-, Luciana Sosa y Rocío De Mirta) – Huracán 0.
Rosario PB 3 (Juliana Ruiz -2- y Bárbara Aguirre) – Estrella de Oro 3 (Mariana González -2- y Constanza Franco).
Sansinena 2 (Melina Álvarez y Estefanía Arapey) – Olimpo 1 (Flavia Curin).
Pacífico (C) quedó libre.