lunes, abril 6, 2026
Fútbol femenino: resultados de la tercera fecha y las tablas de posiciones

De La Bahía Noticias

Se disputó la tercera fecha del Torneo de Fútbol Femenino de Primera División de la Liga del Sur.

PRIMERA DIVISIÓN A

STMBB 4 (Abigail Britos -2-, Victoria Nervi y Ludmila Fernández) – Tiro Federal 2 (Abril Sáenz -2-).

AEC 5 (Marianela Santana, Trinidad Rivas, Antonella Seri, Martina Silva y Evelyn Alonso) – Bella Vista 0.

Sporting 2 (Alexia Villani y Lucía Aranda) – Villa Mitre 1 (Florencia Pinedo).

La Armonía 2 (Aixa Bruzzone y Agustina Aroca) – Libertad 0.

PRIMERA DIVISIÓN B

Liniers 4 (Aylén Márquez, Cindy Paillamilla, Iara Schwab y Paulina Acevedo) – SPIQPYA 2 (Nicole Montenegro y Paola Vallejos).

San Francisco 10 (Clara Iturrioz -4-, Ailin Randisi -2-, Julieta Coronel -2-, Luciana Sosa y Rocío De Mirta) – Huracán 0.

Rosario PB 3 (Juliana Ruiz -2- y Bárbara Aguirre) – Estrella de Oro 3 (Mariana González -2- y Constanza Franco).

Sansinena 2 (Melina Álvarez y Estefanía Arapey) – Olimpo 1 (Flavia Curin).

Pacífico (C) quedó libre.

