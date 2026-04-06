Fecha 4: así quedaron las tablas de posiciones de la Primera División de la Liga del Sur

Se disputó la fecha 4 del Torneo Apertura “Jorge Luis Dambolena”, que organiza la Liga del Sur.

PRIMERA DIVISIÓN A

La Armonía 2 (Enrique Narvay y Matías Malmoria) – Huracán 3 (Lautaro Cerato -3-)

Villa Mitre 1 (Matías Aguirre) – San Francisco 0

Liniers 0 – Libertad 1 (Nahuel Sánchez)

Sporting 3 (Jonathan Font -2- y Matías Chamares) – Bella Vista 0

PRIMERA DIVISIÓN B

Comercial 1 (Emiliano Brizzi) – Dublin 1 (Pérez Troncoso)

Olimpo 2 (Nahuel Colmenares -2-) – Rosario PB 2 (Ezequiel Katz y Agustín Grippaudo)

Pacífico (BB) 1 (Agustín Guerra) – Sansinena 3 (Manuel Stortini, Valentín Moral y Pablo González)

Tiro Federal 1 (Agustín Cabrera) – Pacífico (C) 1 (Gianni Ferrari)