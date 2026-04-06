Docentes universitarios anuncian medidas de fuerza y actividades en abril

La ADUNS informó que continuará con el plan de lucha durante abril con diversas medidas de protesta.

El miércoles 8, de 12:30 a 13:30, se realizará un “semaforazo” en la intersección de avenida Alem y San Juan, en coincidencia con el paro nacional nodocente convocado por FATUN.

Además, se convocó a una semana nacional de paro docente universitario y preuniversitario del lunes 13 al viernes 17, y otra del lunes 27 al jueves 30.

Durante esas jornadas se prevén actividades públicas y asambleas, expresaron fuentes de ADUNS.

“Si el Gobierno nacional no cumple, la docencia, nodocencia y la comunidad estudiantil deben seguir exigiendo y luchando”, agregaron.