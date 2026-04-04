domingo, abril 5, 2026
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Hospitalizan a un adolescente que sufrió lesiones en un choque

De La Bahía 915

Un joven de 16 años sufrió heridas en un choque que se produjo esta sábado en Cambaceres y Necochea.

El adolescente fue trasladado al Hospital Penna porque presentaba sangrado del oído y un traumatismo de cráneo con hundimiento en la zona frontal.

Fuentes oficiales señalaron que el joven circulaba al mando de una moto robada y que colisionó con un Fiat Cronos, que conducía Lucas Manieri (34).

En el rodado, que tenía pedido de secuestro por hurto, también se trasladaba un menor que se dio a la fuga antes de la llegada de la Policía.

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