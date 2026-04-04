[FOTOS] Sigue la Fiesta del Camarón: los espectáculos de este sábado

La Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino continúa este sábado con una agenda que sigue sumando propuestas para toda la familia.

El público podrá disfrutar nuevamente del patio gastronómico, el paseo de emprendedores y una variada grilla de espectáculos musicales con la presentación de Alexis Boer, Chula Cumbia, Blakcout, Luchi Davit en el escenario Langostino.

Mientras que Verde Tuna, Lo Que Quedó, Natalie Perez y Luckra estarán en el escenario Camarón.

Desde la organización se invitó a la comunidad y a quienes visitan Bahía Blanca a seguir acompañando esta celebración que pone en valor la identidad, la tradición, historia y el trabajo de Ingeniero White.