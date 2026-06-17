Condenan a un joven por tenencia de estupefacientes para comercializar

Un joven de 19 años fue condenado a 4 años de prisión efectiva y “multa de 45 unidades fijas” por ser considerado autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La investigación se inició a partir del hallazgo de material estupefaciente durante un allanamiento ordenado por el Juzgado de Garantías N°3 del fuero provincial, en el marco de una causa que requería el secuestro de un arma de fuego, municiones y documentación vinculada a su tenencia y/o portación.

Durante el procedimiento, agentes de la Policía Bonaerense encontraron una bolsa de residuos sobre la mesa que contenía la droga en estado compacto, procediendo a su secuestro como también al de un dispositivo celular y dos plantas de cannabis.

La Justicia departamental remitió las actuaciones al fuero federal por considerarse incompetente en razón de la materia.

A partir de allí, tomó intervención el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Bahía Blanca y procedió a reencausar el trámite de la pesquisa, solicitando la formalización de la investigación, la convalidación de la prisión preventiva y la fijación de un límite a la duración de la etapa procesal.

La defensa técnica del imputado, en tanto, promovió un planteo de nulidad contra el procedimiento que dio origen a las actuaciones, por entender que se había excedido el objeto de la orden de allanamiento impartida por el juez provincial.

Ante esta situación, la judicatura –compartiendo los fundamentos expuestos por la Fiscalía– rechazó la nulidad, bajo el entendimiento que se trató de un descubrimiento inevitable (doctrina plain view) y que el hallazgo se produjo en la órbita del efectivo diligenciamiento de la orden de allanamiento.

En virtud de ello, el juez de Garantías, Walter López Da Silva, declaró la competencia del fuero de excepción y tuvo por formalizada la investigación, manteniendo la prisión preventiva del imputado y teniendo por convalidados los actos emanados por las autoridades provinciales.

Del análisis de las muestras obtenidas se logró establecer que la droga secuestrada se trataba de clorhidrato de cocaína y del examen UFED practicado al teléfono del imputado se pudo determinar actividad compatible con el comercio de estupefacientes.

De esta forma, tomando en consideración la modalidad de almacenamiento y el plexo probatorio recabado, la Fiscalía suscribió el acuerdo pleno con la defensa técnica del imputado -posteriormente homologado por la judicatura-, conviniendo la calificación del hecho y la pena correspondiente.

Vale destacar que el caso tuvo resolución luego de dos meses de investigación, concordante con el principio de celeridad que debe imperar en el proceso, conforme lo establecido en el artículo 2 de C.P.P.F.