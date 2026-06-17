Para el fiscal Aguilar, la muerte de Cafasso “fue un hecho evitable”

El fiscal Cristian Aguilar habló en ContraReloj por De La Bahía sobre la causa por la muerte del abogado Juan Roberto Cafasso, señaló que “es notable la falta de medidas de seguridad en el gimnasio” e insistió que “fue un hecho evitable”.

Además afirmó que “se recopilaron importantes medidas de prueba” y que hay testigos directos , por lo cual la mecánica del hecho está recreada y “no hay dudas de cómo sucedió todo”.

El fiscal mencionó que durante la investigación se están convocando a especialistas que puedan ayudar a los peritos correspondientes en cada etapa.