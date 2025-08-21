jueves, agosto 21, 2025
DestacadasEconomiaEconomia

Confirman calendario de pago de haberes de agosto a jubilados bonaerenses

De La Bahía Noticias

El Instituto de Previsión Social informa que los jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires recibirán los haberes correspondientes al mes de agosto los días jueves 28 y viernes 29.

El jueves 28 será el turno de quienes tienen DNI terminados en 0, 1, 2 y 3, además de las pensiones sociales no contributivas.

El viernes 29 podrán cobrar quienes tengan DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

El vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de septiembre de 2025.

Comentarios

You May Also Like

Afirman que saldrán a buscar a no inscriptos que podrían necesitar el subsidio energético

De La Bahía Noticias

El gobierno pide a operadoras que retrocedan la suba de las tarifas de la telefonía

De La Bahía Noticias

El lunes 2 de agosto comienza el pago del bono de $5.000 para jubilados y pensionados

Debora Pedreira