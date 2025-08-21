Confirman calendario de pago de haberes de agosto a jubilados bonaerenses

El Instituto de Previsión Social informa que los jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires recibirán los haberes correspondientes al mes de agosto los días jueves 28 y viernes 29.

El jueves 28 será el turno de quienes tienen DNI terminados en 0, 1, 2 y 3, además de las pensiones sociales no contributivas.

El viernes 29 podrán cobrar quienes tengan DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

El vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de septiembre de 2025.