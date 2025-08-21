jueves, agosto 21, 2025
China suspendió las importaciones de aves de corral argentinas

De La Bahía Noticias

China suspendió las importaciones de productos avícolas argentinos posteriores al 20 de agosto. La decisión luego de llevar adelante una prohibición de dos años.

Por el momento se desconoce la duración de la medida.

El aviso de suspensión fue publicado en un sitio web de aduanas y no indicaba el motivo de la medida ni cuánto tiempo se mantendría la suspensión.

A su vez, las autoridades aduaneras no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Pekín también tiene prohibidas las importaciones de aves de corral y productos afines de su mayor proveedor, Brasil, y España, desde mayo y este mes respectivamente. (Ámbito)

