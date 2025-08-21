El comunicado de la Conmebol tras los incidentes entre Independiente y Universidad de Chile

El partido entre Independiente y Universidad de Chile fue cancelado por la Conmebol tras una serie de incidentes en las tribunas del estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, en Avellaneda. La entidad emitió un comunicado al respecto.

Luego de enfrentamientos, en medio del ingreso de barras a la tribuna rival, la escena exigió la intervención de los organismos de seguridad y la decisión de la Confederación Sudamericana de Fútbol de cancelar —pero no suspender— el encuentro.

“La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado”, comenzó el comunicado.

A su vez, agregó que “teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones”.

Aclararon que “toda información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol”, concluyó el mensaje publicado en la web oficial del organismo”.

Así, la Confederación Sudamericana de Fútbol dejó claro en su comunicación oficial la decisión de cancelar el partido y no solo suspenderlo temporalmente, como ocurre habitualmente.

Esto implica que la reanudación queda descartada y el resultado del cruce quedará sujeto a una investigación disciplinaria sobre lo ocurrido en Avellaneda. Los informes preliminares con foco en las responsabilidades institucionales ya han sido elevados a la sede de la Conmebol en Asunción, donde se determinarán las eventuales sanciones. (Ámbito)