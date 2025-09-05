Confirman corte de calzada en un sector de Bahía Blanca para el sábado 6 de septiembre

El municipio de Bahía Blanca confirmó que el sábado 6 de septiembre realizará un corte total de calzada en un sector de la ciudad por trabajos de infraestructura.

Según se explicitó, mañana, de 8 a 16, se interrumpirá el tránsito en la rotonda de Casanova (entre Urquiza y Fuerte Argentino).

En tanto, a partir del lunes venidero, proseguirán los trabajos de pavimento y desagües pluviales en 18 de Julio, entre Arias y la bajada a la ruta 3, sector que permanecerá cerrado al tránsito vehicular por 15 días.