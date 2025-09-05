Ferias del sábado 6 de septiembre: lugares y horarios

El municipio de Bahía Blanca confirmó que este sábado 6 de septiembre se realizarán ferias en distintos puntos de la ciudad.

Feria Parque de la Ciudad: sábado, de 14 a 19.

Feria Parque de la Independencia: sábado, de 12 a 19.30.

De Música y Libros: sábado, de 11 a 19, en Alsina y Dorrego.

Feria de La Plaza: sábado, de 11 a 18, en plaza Cabré Moré (Castelli 2400).

Mercado del Puerto: sábado, de 10.30 a 18.30, en el Paseo Portuario.

Impulsarte: sábado, de 14 a 18.30, en el Paseo de la Mujer (Florida 1300).

Feria El Galpón: sábado, de 14.30 a 19, en Orión Eventos (Pueyrredón 265) / y de 12.30 a 19, en El Nieto de Arias (avenida Colón 447).