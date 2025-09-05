Un policía acusado de abuso admitió su culpabilidad durante el juicio oral

En el marco del desarrollo de un juicio por abuso sexual que se estaba llevando a cabo en dependencias del Tribunal Oral Criminal N.º 2, Nelson Nicolás Pintos Padilla, acusado de abusar de la hija de su pareja, admitió su culpabilidad en la sala de audiencias.

Según la causa, los hechos ocurrieron entre febrero y marzo de 2019 en una vivienda de la localidad de Necochea cuando la víctima tenía 11 años de edad y el hombre- efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que prestaba funciones en la DDI- ingresó a la habitación de la niña para tocarla en su partes íntimas.

Además, ocurrieron otros hechos similares entre marzo y septiembre de ese año, en otras viviendas que la familia ocupó en Bahía Blanca, luego de lo cual el acusado la amenazaba para que no contara nada de los sucedido, porque si lo hacía le haría lo mismo a otras integrantes de la familia.

Pintos Padilla llegó a juicio acusado de dos hechos de abuso sexual simple, en concurso real con abuso sexual simple, reiterado, agravado por haber sido cometido mediante el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años de edad.

El fallo de la jueza María Mercedes Rico se conocerá el próximo lunes.