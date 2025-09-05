Detuvieron a dos hombres que intentaron abusar e hirieron a una mujer en el Parque de la Independencia

El Juzgado de Garantías Nº 3 ordenó la detención de Brian Daniel Cheves y de Jorge Luis Leiva por haber agredido a una mujer de manera brutal en el interior del Parque de la Independencia de Bahía Blanca.

Según la causa, los acusados intentaron abusar sexualmente de la víctima, mediante acceso carnal, dentro de una construcción ubicada en el paseo público donde reside Leiva.

Cheves la redujo agrediéndola con golpes en la cabeza, mientras que Leiva la empujó hacia el interior del lugar, arrastrándola entre los dos.

Luego, Cheves le aplicó reiterados puntazos con un destornillador, al tiempo que el exigían que no gritara que le iban a cortar la lengua.

La mujer estuvo privada de su libertad por un lapso de 20 minutos hasta que logró incorporarse y salir de la construcción, mientras que Cheves la seguía aplicándole golpes, patadas y la arrastraron de los cabellos para introducirla nuevamente en el lugar, hasta que la mujer logró escapar y pedir ayuda a los vecinos del lugar, quienes llamaron a la Policía.

La víctima presentaba 25 heridas cortopunzantes producidas con un destornillador, en distintas partes del cuerpo, y otras lesiones en cabeza y rostro.

Ambos acusados fueron indagados, brindaron una versión de lo sucedido -intentando desvincularse del hecho- y quedaron imputados del delito de tentativa de abuso sexual con acceso carnal agravado (por haber sido cometido por dos personas y con armas) en concurso ideal con los delitos de lesiones leves agravadas, reiteradas, y privación ilegal de la libertad agravada.

