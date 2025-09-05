Ofrecen recompensa para detener a un hombre condenado por corrupción de menores en Bahía Blanca

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires ofreció una recompensa de entre $ 2.500.000 y $ 5.000.000 a toda persona que aporte datos fehacientes que permitan la localización y detención de Bruno Ezequiel Giambelluca, de 40 años.

Se trata de un hombre fue condenado por la justicia con sentencia firme por el delito de corrupción de menores agravada, en hechos ocurridos entre los meses de junio y julio de 2016, en la localidad de Bahía Blanca.

En efecto, el 10 de noviembre de 2020 quedó firme la sentencia condenatoria y en consecuencia se libró la correspondiente orden de detención y allanamiento, cuyo resultado fue infructuoso.

El monto de la recompensa será distribuido sólo entre quienes se presenten a suministrar la información ante las autoridades.

Interviene en la investigación el Tribunal en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Cualquier información se puede suministrar al 0221 4293015, a profugos@mseg.gba.gov.ar o comunicarse con los Fiscales Generales de Cámara de los distintos Departamentos Judiciales de la Provincia y/o ante el Tribunal Criminal N° 2, teléfonos 0291 4009600 interno 32326, correo electrónico tribcrim2-bb@jusbuenosaires.gov.ar