Se registró un sismo en la provincia de Salta

De La Bahía Noticias

Un sismo de magnitud 3.5 en la escala de Richter se registró esta mañana en la provincia de Salta, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El evento sísmico ocurrió a las 10:22:40 (hora local), con epicentro ubicado a 38 km al noreste de Tolar Grande, 49 km al sur de Catúa, y 88 km al oeste de San Antonio de los Cobres, en las coordenadas -24.276 de latitud y -67.211 de longitud.

La profundidad del sismo fue de 195 kilómetros.

