viernes, septiembre 12, 2025
Confirman los árbitros del fin de semana en el fútbol mayor de la Liga del Sur

De La Bahía Noticias

La Liga del Sur informó los árbitros del fin de semana en el fútbol mayor.

PRIMERA DIVISIÓN A

Libertad Vs Bella Vista.
Árbitro: Juan Vega.

Sporting Vs San Francisco.
Árbitro: Leopoldo Gorosito.

Villa Mitre Vs Huracán.
Árbitro: Javier Tamaro.

Liniers Vs Olimpo.
Árbitro: Pablo Leguizamón.

PRIMERA DIVISIÓN B

Comercial Vs La Armonía.
Árbitro: Sebastián Navarro.

Tiro Federal Vs Rosario PB.
Árbitro: Raul Kerman.

Pacífico (BB) Vs Pacífico (C).
Árbitro: Pablo Zaragoza.

Dublin Vs Sansinena.
Árbitro: Fernando Márquez.

