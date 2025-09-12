Justicia: avanza la implementación del sistema acusatorio en Bahía Blanca

En el marco del proceso de implementación del sistema acusatorio, el Consejo de la Magistratura de la Nación continúa con las tareas de adecuación edilicia y provisión de equipamiento en distintas dependencias judiciales de Bahía Blanca.

Cámara Federal de Apelaciones (Mitre 62 – 36 m²)

Se proveyó mobiliario, señalética e iluminación de emergencia.

Juzgado Federal N° 1 (Alsina 317 – 20 m²)

Se reemplazó el piso existente por uno del tipo uniclick, se incorporó un equipo de aire acondicionado, además de mobiliario y señalética. La Cámara Federal resolvió trasladar la función de esta sala a otro espacio dentro del edificio donde se encuentra la Oficina Judicial.

Juzgado Federal N° 2 (Belgrano 274 – 15 m²)

Se rehabilitó la sala a raíz de problemas de inundación. Se trabajó sobre la humedad ascendente y los zócalos, se realizó pintura general, y se proveyó mobiliario, cortinas y señalética.

Tribunal Oral Criminal Federal (Chiclana 402 – 66 m²)

Se reemplazó la alfombra de piso, se instalaron equipos de aire acondicionado, se renovaron los artefactos de iluminación y los zócalos, y se restauraron los baños públicos. Asimismo, se proveyó mobiliario y señalética. La licitación para la provisión de un equipo central de aire acondicionado se encuentra en instancia de apertura de ofertas.

Oficina Judicial (Lamadrid)

Se enviaron materiales de construcción para cerramientos, materiales eléctricos para mejoras de instalaciones y pintura general. También se proveyó mobiliario y está prevista la colocación de cortinas.

Situación del lote 2 (Bahía Blanca)

La sala del TOCF (Chiclana 402) ya fue instalada por la Dirección General de Tecnología.

Las salas de Cámara y Oficina Judicial serán instaladas próximamente. Ya cuentan con el equipamiento necesario y los trabajos comenzarán la próxima semana.