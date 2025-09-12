Iba desde Puerto Madryn a Bahía Blanca con 180 kilos de pescado en la caja de la camioneta

Un operativo conjunto del Cuerpo de Seguridad Vial de Río Colorado y SENASA permitió el secuestro de 140 kilos de langostinos y 40 kilos de pargo que eran transportados en la caja de una Volkswagen Amarok sin cumplir con las mínimas condiciones de salubridad.

El procedimiento se realizó ayer frente al puesto de control ubicado sobre la ruta 22.

De acuerdo a lo informado, la camioneta era conducida por un ciudadano extranjero que circulaba desde Puerto Madryn con destino a Bahía Blanca.

La Policía de Río Negro intervino en primera instancia y luego el SENASA labró un acta de infracción al constatar que “el transporte de la mercadería se hacía careciendo de documentación sanitaria”.

Los inspectores también verificaron que el rodado carecía de equipo de frío y, por lo tanto, no estaba habilitado para trasladar productos pesqueros destinados al consumo humano.

Finalmente, el SENASA dispuso la deposición de los 180 kilos de pescado incautados, al no encontrarse aptos para su comercialización. (Noticias NQN)