Confirman los árbitros del fin de semana en el fútbol mayor de la Liga del Sur
PRIMERA DIVISIÓN
Libertad Vs Huracán.
Árbitro: Sebastián Navarro.
Sporting Vs Olimpo.
Árbitro: Juan Vega.
Villa Mitre Vs Liniers.
Árbitro: Oscar Perotti.
Bella Vista Vs San Francisco.
Árbitro: Pablo Zaragoza.
PRIMERA DIVISIÓN B
Tiro Federal Vs Comercial.
Árbitro: Matías Islas.
Sansinena Vs Pacífico C.
Árbitro: Brian Romero.
Dublin Vs Rosario PB.
Árbitro: Fernando Sepúlveda.
Pacífico BB Vs La Armonía.
Árbitro: Mariano Perretti.
