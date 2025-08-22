viernes, agosto 22, 2025
Confirman los árbitros del fin de semana en el fútbol mayor de la Liga del Sur

De La Bahía Noticias

La Liga del Sur confirmó los árbitros del fin de semana en el fútbol mayor.

PRIMERA DIVISIÓN

Libertad Vs Huracán.
Árbitro: Sebastián Navarro.

Sporting Vs Olimpo.
Árbitro: Juan Vega.

Villa Mitre Vs Liniers.
Árbitro: Oscar Perotti.

Bella Vista Vs San Francisco.
Árbitro: Pablo Zaragoza.

PRIMERA DIVISIÓN B

Tiro Federal Vs Comercial.
Árbitro: Matías Islas.

Sansinena Vs Pacífico C.
Árbitro: Brian Romero.

Dublin Vs Rosario PB.
Árbitro: Fernando Sepúlveda.

Pacífico BB Vs La Armonía.
Árbitro: Mariano Perretti.

