Anuncian cortes de energía para este viernes en dos sectores de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa EDES anunció que hoy realizará cortes de energía en dos sectores de Bahía Blanca por tareas de mantenimiento y mejoras.

Las interrupciones se realizarán:

– de 8 a 10 en el cuadrante comprendido por las calles Guardia Vieja, Rojas, Cacique Venancio, Humboldt.
– de 9:30 a 13:30 en el cuadrante comprendido por las calles Moreno, Sixto Laspiur, Holdich, Jujuy.

Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

