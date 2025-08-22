ABSA invertirá más de $ 2870 millones en el recambio y ampliación de acueductos en General Cerri

El presidente de ABSA, Hugo Obed, junto al Subsecretario de Recursos Hídricos provincial, Néstor Álvarez, y al intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles (que participó en forma virtual), encabezaron la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública N° 06/2025 para el “Recambio y ampliación de acueductos en General Daniel Cerri”, cuya inversión según presupuesto oficial asciende a $ 2.879.219.448,00 más IVA.

El proyecto contempla la renovación de la antigua cañería de 200 milímetros de diámetro que abastece de agua a General Cerri, por nuevos conductos de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 315 milímetros a lo largo de 3500 metros.

Acompañé a @nestorfalvarez y a Hugo Obed en la apertura de ofertas de la licitación pública para el recambio y ampliación del acueducto en General Daniel Cerri por 2800 millones de pesos. Una esperada y muy necesaria obra que mejorará el servicio de agua potable para los… — Federico Susbielles (@fsusbielles) August 21, 2025

Esta ampliación se extiende desde la ruta nacional 3, hasta el ingreso a Cerri en Joaquín V. González y Zapala, donde se construirá una cámara. A partir de ese punto, se instalará una nueva cañería de 250 milímetros de diámetro hasta la cisterna de la localidad. En su conjunto, la obra permitirá incrementar el caudal de agua hacia la localidad, y una mejor operación de las redes instaladas.

La ejecución de los trabajos incluye la renovación de todas las válvulas esclusas; de aire; de desagüe; y demás accesorios de la cañería afectada; como así también la construcción de las cámaras de las válvulas.

En el acto, los funcionarios estuvieron acompañados por los síndicos de ABSA, Jorge Ruesga y Daniel Guastavino.

De esta manera, ABSA avanza sostenidamente en la mejora del servicio de agua en el área de concesión, brindando suministro a 2,6 millones de personas usuarias, en 95 localidades de la provincia de Buenos Aires.