Confirmaron los árbitros de los partidos de este fin de semana de la Primera División de la Liga del Sur

La Liga del Sur confirmó los árbitros del fin de semana en el fútbol mayor.
PRIMERA DIVISIÓN A
Huracán Vs Liniers
Árbitro: Daniel Mendez
San Francisco Vs Olimpo
Árbitro: Marcos Gómez
Libertad Vs Sporting
Árbitro: Oscar Perotti
Bella Vista Vs Villa Mitre
Árbitro: Facundo Altuna
PRIMERA DIVISIÓN B
Rosario PB Vs Comercial
Árbitro: Fernando Sepúlveda
Pacífico (C) Vs La Armonía
Árbitro: Matías Islas
Dublin Vs Pacífico (BB)
Árbitro: Derlis Molina
Sansinena Vs Tiro Federal
Árbitro: Gabriel González
