viernes, octubre 3, 2025
Confirmaron los árbitros de los partidos de este fin de semana de la Primera División de la Liga del Sur

De La Bahía Noticias

La Liga del Sur confirmó los árbitros del fin de semana en el fútbol mayor.

PRIMERA DIVISIÓN A 

Huracán Vs Liniers
Árbitro: Daniel Mendez

San Francisco Vs Olimpo
Árbitro: Marcos Gómez

Libertad Vs Sporting
Árbitro: Oscar Perotti

Bella Vista Vs Villa Mitre
Árbitro: Facundo Altuna
PRIMERA DIVISIÓN B

Rosario PB Vs Comercial
Árbitro: Fernando Sepúlveda

Pacífico (C) Vs La Armonía
Árbitro: Matías Islas

Dublin Vs Pacífico (BB)
Árbitro: Derlis Molina

Sansinena Vs Tiro Federal
Árbitro: Gabriel González

