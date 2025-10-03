[VIDEO] Tensión en General Acha: escracharon a un candidato a diputado de La Libertad Avanza

Un tenso episodio se vivió en General Acha anoche cuando el candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Adrián Ravier, fue escrachado por un grupo de manifestantes frente al salón de la Asociación Rural.

El incidente ocurrió cerca de las 20 justo antes de que el economista comenzara un encuentro con un reducido grupo de simpatizantes.

Entre los presentes que acompañaban a Ravier se encontraba la exdiputada y actual presidenta de la Rural, Adriana Leher, junto a ex integrantes del consejo de administración de COSEGA.

Al acercarse a la sede ruralista, un grupo de aproximadamente quince personas comenzó a manifestarse con gritos y pancartas en repudio al presidente Javier Milei.

Los carteles fueron pegados en las inmediaciones del salón, lo que generó un clima de tensión en el ingreso.

Un breve cruce verbal se produjo cuando una persona que estaba dentro del salón salió a increpar a los manifestantes, pero la situación no pasó a mayores. (El Diario de La Pampa)