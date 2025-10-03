El abogado de Emanuel Ginóbili sobre el fallo que ordenó restituir un lote al deportista: “Compró siguiendo todos los pasos legales”

Esta semana hubo una sentencia en el extenso conflicto que se mantiene entre el exbasquetbolista Emanuel Ginóbili y la comunidad mapuche Paicil Antriao por tierras en la parte alta del cerro Belvedere sobre calle Traful.

El juez Francisco Astoul Bonorino ordenó que se restituya dentro del plazo de 30 días “la posesión del inmueble” a favor del deportista, “bajo apercibimiento de ordenarse mandamiento de desalojo”.

José Ricardo Mena, abogado del exjugador de San Antonio Spurs y la Selección Argentina sostuvo que la resolución marca que el oriundo de Bahía Blanca “compró siguiendo todos los pasos legales y administrativos necesarios”.

La comunidad de Villa la Angostura anticipó que apelarán el fallo.

José Ricardo Mena, abogado de Ginóbili, dijo en diálogo con el diario Río Negro que hubo dos juicios. Uno de 2007, sobre declarativa de certezas, y otro de 2018 por reivindicación. Señaló que la resolución que hubo el 30 de septiembre de este año “fue por esos dos juicios, de los cuales se impuso la acumulación y como consecuencias se dispuso un solo fallo”.

“Es lo que esperábamos. El fallo evidencia un buen análisis de la situación”, sostuvo el abogado a este medio.

Marcó que la sentencia analiza todos los antecedentes y “concluye que la comunidad mapuche no tiene antecedentes de ocupación originarita sobre la tierra”.

Además que Emanuel Ginóbili “compró siguiendo todos los pasos legales y administrativos necesarios”. También “consideró válido el título de propiedad y que hubo desapoderamiento por parte de la comunidad, por esto ordenó el desalojo dentro del plazo de 30 días corridos”.

La resolución del juez Francisco Astoul Bonorino es de primera instancia. Desde la comunidad Paicil Antriao comunicaron que la apelarán. “La comunidad seguirá resguardando este territorio mapuche”, sostuvieron. (Diario Río Negro)