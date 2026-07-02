Continúa la campaña gratuita de vacunación antirrábica en Bahía Blanca

El Municipio informó que continúa la campaña gratuita de vacunación antirrábica para perros y gatos mayores de tres meses.

Hoy, hasta las 12.30, las dosis se aplicarán en la delegación municipal de Cabildo, ubicada en Pringles 37.

Mañana, la jornada tendrá lugar de 9 a 13 en la Sociedad de Fomento Los Chañares, en Francisca Hernández 133.

Además, como cada martes y jueves, también se vacunará de 11 a 15 en el Parque de la Independencia.

Las dosis también se aplican en todos los móviles de castración, de lunes a viernes, de 12 a 13, horario en el que además se pueden realizar consultas postquirúrgicas.

La atención es gratuita, por orden de llegada y está destinada a perros y gatos mayores de tres meses.