jueves, julio 2, 2026
Locales

Continúa la campaña gratuita de vacunación antirrábica en Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

El Municipio informó que continúa la campaña gratuita de vacunación antirrábica para perros y gatos mayores de tres meses.

Hoy, hasta las 12.30, las dosis se aplicarán en la delegación municipal de Cabildo, ubicada en Pringles 37.

Mañana, la jornada tendrá lugar de 9 a 13 en la Sociedad de Fomento Los Chañares, en Francisca Hernández 133.

Además, como cada martes y jueves, también se vacunará de 11 a 15 en el Parque de la Independencia.

Las dosis también se aplican en todos los móviles de castración, de lunes a viernes, de 12 a 13, horario en el que además se pueden realizar consultas postquirúrgicas.

La atención es gratuita, por orden de llegada y está destinada a perros y gatos mayores de tres meses.

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