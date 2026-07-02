jueves, julio 2, 2026
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ANSES realizará un operativo de atención en Villa Mitre

De La Bahía Noticias

ANSES realizará un operativo de atención en Villa Mitre.

La jornada tendrá lugar el viernes 3 de julio, de 8 a 14, en las instalaciones del club Villa Mitre, ubicado en Garibaldi 149.

Durante el operativo se podrán gestionar trámites vinculados a jubilaciones, asignaciones familiares, Asignación Universal por Hijo (AUH), prestaciones por desempleo, entre otros servicios que brinda el organismo.

La atención será gratuita, sin turno previo y por orden de llegada.

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