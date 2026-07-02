La diputada nacional de Unión por la Patria, Cecilia Moreau, afirmó que el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, es “más simpático” que el exministro coordinador Manuel Adorni, pero “representa lo mismo”.

A través de un mensaje en sus redes, la legisladora sentenció: “La gestión de Santilli se evaluará en hechos y resultados, no en fotos”.

“Adorni, además de amigo de lo ajeno, era un soberbio, un tonto, seguramente una mala persona, un cobarde. De entrada, un tipo que se burla de los discapacitados como se burló de los jubilados, de los periodistas. Buen tipo no era”, apuntó Moreau en diálogo con Radio 10.

En ese marco, la diputada sentenció: “Santilli es más simpático, pero representa al modelo, representa lo mismo. En la cancha se ven los pingos. Yo lo digo públicamente y se los dije en privado: tienen que cumplir con la ley de financiamiento universitario, tiene que cumplir con la ley de emergencia en discapacidad. Eso es lo primero que tiene que hacer Santilli”.