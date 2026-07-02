Villarruel recordó a los fallecidos en el atentado al comedor de Coordinación Federal de la PFA

La vicepresidenta Victoria Villarruel publicó un mensaje por el Día del Policía Federal Caído en Cumplimiento del Deber, en el que reivindicó la tarea de las fuerzas de seguridad y sostuvo que “la seguridad de una Nación también se construye gracias a quienes están dispuestos a enfrentar el peligro cuando los demás buscan resguardo”.

En ese sentido, afirmó que “su entrega merece ser valorada y agradecida”.

“Esta fecha nos recuerda que el cumplimiento del deber no se mide por las palabras, sino por los actos. Este día además recuerda a las víctimas del atentado terrorista en el comedor de la Policía Federal. Allí hace 50 años 23 argentinos fueron asesinados por Montoneros”, publicó Villarruel en su cuenta de X a la misma hora que el presidente Javier Milei participaba del acto central.