Continúa las tareas en el acueducto Brandsen: faltará el agua en algunos sectores de Bahía

La empresa ABSA anunció que hoy y mañana se avanzará con el envainado del acueducto Brandsen.

“Será en la traza sobre calle Undiano, entre Berutti e Italia”, explicaron fuentes oficiales.

Estas tareas se desarrollan en el marco de la obra de rehabilitación de ese acueducto que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloaca (DIPAC) y requieren de maniobras en las redes por parte de ABSA.

Los trabajos pueden ocasionar disminución de presión durante ambas jornadas en el macrocentro, el microcentro y los barrios Pedro Pico y San Martín.

En el sector de trabajo ya se realizó el reemplazo de las grandes válvulas y la construcción de cámaras, por lo que esta instancia de envainado de la cañería es el último paso de la intervención sobre el conducto, se explicitó desde la prestataria.

Por esta razón, se solicitó a las personas usuarias de los sectores afectados, hacer las reservas para cuando se produzca la afectación y utilizarlas sólo en hidratación y quehaceres imprescindibles hasta la normalización del servicio.