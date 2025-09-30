El Municipio de Bahía Blanca entregó 307 escrituras

En un acto realizado en el Municipio de Bahía Blanca, el intendente Federico Susbielles, junto al subsecretario de Hábitat de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Rubén Pascolini, encabezó la entrega de 307 escrituras a familias del distrito en el marco del Programa de Regularización Dominial.

La iniciativa se inscribe dentro de la política pública impulsada por el gobierno de la Provincia para garantizar el derecho a la vivienda y la seguridad jurídica a miles de bonaerenses.

“Es un día en el que ustedes van a ejercer un derecho: tener su escritura. Seguramente son muchos años y vivencias que han ocurrido en esos lugares, y definitivamente a través de la escritura ese derecho va a poder ser para ustedes y para su familia”, destacó Susbielles durante el acto.

El intendente subrayó que, pese a las dificultades que atraviesa la ciudad, se continúa avanzando en la regularización dominial. “En estos 19 meses ya se entregaron 800 escrituras con la Ley Pierri y casi 2.000 en el distrito de Bahía Blanca. En un año difícil, particular para Bahía Blanca, hoy es un día de alegría que venimos a compartir con ustedes”, expresó.

A su turno, Rubén Pascolini sostuvo: “Entregar escrituras es mucho más que entregar una vivienda: es reconocer hogares, años de esfuerzo y la certeza de que ese derecho llegó para quedarse”.

La entrega de escrituras significa un paso fundamental para consolidar la propiedad de las familias beneficiarias y brindarles mayor seguridad y estabilidad en sus hogares.