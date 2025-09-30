Anuncian cortes de calles y cambios de recorrido de una línea de colectivo

Desde hoy, de 7 a 17 y durante cinco días hábiles, se realizará el corte total de las calles:

– Italia y Fatone

– Thompson y Chubut

– Thompson y Piedrabuena

– Darregueira y EEUU

Además, se efectuará el cambio de sentido de circulación de manera provisoria en Estados Unidos, desde Darregueira hasta Berutti ya que en esas arterias la empresa EDES realizará trabajos.

Por tal motivo, la línea 512 modificará su trayecto en sentido 5 de Abril a Parque de la Ciudad, por Thompson, México, Darregueira, Berutti, Piedrabuena y retoma recorrido habitual.