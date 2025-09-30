martes, septiembre 30, 2025
Los resultados de los partidos de la fecha 6 de la Primera División de la Liga del Sur

De La Bahía Noticias

Se disputó la fecha 6 del Torneo Clausura de Primera A y Primera B que organiza la Liga del Sur.

Torneo Carlos “Caruso” González

Villa Mitre 1 – 1 San Francisco
Gaspar Castro // Tomás Onorio

Olimpo 3 – 2 Huracán
Nahuel Colmenares (3) // Leonel Navarro y Franco Pane

Sporting 0 – 0 Bella Vista

Liniers 0 – 0 Libertad

Torneo Oscar “Chirola” Mambreani

Pacífico (BB) 0 – 2 Sansinena
Jerónimo Fernández y Manuel Stortini

La Armonía 0 – 1 Rosario PB
Ezequiel González

Tiro Federal 3 – 0 Pacífico (C)
Mariano Mc Coubrey, Genaro Fraysse y Juan Pablo Salgado

Comercial 4 – 0 Dublin
Juan Sáez (2), Luca Orozco y Emamuel Cartes

LAS TABLAS DE POSICIONES

