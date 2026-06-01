Control de tránsito en Neuquén: el chofer de la grúa estaba alcoholizado y terminó a los golpes

Un operativo de tránsito realizado durante la madrugada del domingo en Centenario, provincia de Neuquén, terminó con la retención de una grúa luego de que se comprobara que su conductor circulaba con alcohol en sangre.

Según informó Centenario Digital, el procedimiento se desarrolló en la intersección de las calles Honduras y Ecuador, en el barrio Sarmiento, con participación de inspectores municipales, personal de la Dirección de Tránsito de la Policía y efectivos de la Comisaría 52.

Durante los controles de documentación y alcoholemia fueron retenidos alrededor de seis vehículos. Entre los casos detectados se encontraba una motociclista que registró 0,95 gramos de alcohol por litro de sangre y acumulaba 14 actas contravencionales.

La situación se tensó después de las 3 de la madrugada, cuando algunos propietarios de vehículos retenidos advirtieron que el conductor de la grúa presentaba signos compatibles con consumo de alcohol y solicitaron que se le realizara un control.

De acuerdo con el reporte, la discusión derivó en incidentes y agresiones físicas, resultando lesionado un efectivo policial.

Posteriormente, personal municipal efectuó el test de alcoholemia al conductor del camión Mercedes-Benz, que arrojó un resultado superior a un gramo de alcohol por litro de sangre. Además, se constató que no contaba con la documentación obligatoria.

La grúa, perteneciente a una empresa privada contratada por el municipio, fue escoltada hasta el depósito municipal, donde quedó retenida a disposición del Juzgado de Faltas junto con los vehículos que transportaba. (Diario Río Negro)