Demoraron a un hombre tras un intento de estafa bajo la modalidad “cuento del tío”

La Policía esclareció durante este lunes un intento de estafa telefónica bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”, que tuvo como víctimas a dos adultos mayores.

El procedimiento comenzó alrededor de las 5 en una vivienda de Manuel Alberti al 400, en Bahía Blanca, donde una mujer de 82 años recibió una llamada en la que le aseguraban que su hija había sido secuestrada y que debía entregar dinero para lograr su liberación.

Tras tomar intervención, los efectivos constataron que la supuesta víctima del secuestro se encontraba en buen estado de salud en su domicilio, por lo que se montó un operativo para identificar a la persona que pasaría a retirar el dinero exigido.

Minutos después, un hombre llegó al lugar a bordo de una motocicleta y retiró el dinero entregado como supuesto rescate. Sin embargo, durante la fuga abandonó el rodado, un casco, un teléfono celular y el dinero obtenido.

A partir de las tareas investigativas realizadas en la zona y con el aporte de operadores del CeUM, personal policial logró la aprehensión de Héctor Manuel Carranza, de 44 años, quien tenía en su poder documentación y elementos vinculados con la motocicleta utilizada en la maniobra.

El sospechoso fue trasladado a la comisaría Séptima y quedó a disposición de la UFIJ N°15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

La causa fue caratulada como estafa en la modalidad “cuento del tío”.