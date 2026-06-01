lunes, junio 1, 2026
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Retiran de circulación a 19 potenciales conductores peligrosos por dar positivo en test de alcohol y estupefacientes

De La Bahía Noticias

19 potenciales conductores peligrosos fueron retirados de circulación entre el 26 y 31 de mayo luego de dar positivo en los respectivos tests de alcoholemia (16) y de consumo de estupefacientes (3).

Asimismo, fueron retenidos 104 vehículos (60 motocicletas, 39 automóviles y 5 camionetas).

Además, la División de Control y Ordenamiento Urbano realizó 1214 controles de documentación y 595 actas de comprobación.

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