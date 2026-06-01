“Se descuidó la escena del crimen”, señaló la abogada del padre de Agostina Vega

La abogada Fernanda Alaniz, representante de Gabriel Vega, padre de Agostina Vega, lanzó una fuerte crítica sobre cómo se manejó la escena del crimen.

Consultada sobre posibles errores en la actuación policial y judicial, Alaniz que “se descuidó la escena del crimen en algún momento”.

“Se hizo el luminol el viernes y tenemos unos dos días de descuido entre que lo detienen hasta el viernes”, dijo la abogada.

Según señaló, en ese lapso de tiempo la escena fue limpiada varias veces por personas que entraron y salieron del lugar, aunque igual se logró recolectar evidencia suficiente gracias al luminol y otras pericias.

Gabriel Vega tuvo un contacto directo y personal con Claudio Barrelier el mismo domingo, horas después de la desaparición de su hija.

La abogada lo describió con crudeza: “Tuvo un contacto directo con él y con la dueña del Ford Ka. Gabriel se dio cuenta de que algo no estaba bien con él. Tuvo que bancarse a este monstruo”.

En ese encuentro, Barrelier estaba acompañado por la mujer que después facilitó el vehículo para trasladar el cuerpo de Agostina.

Vega cree que Barrelier no actuó solo. La abogada habló de “una cadena muy larga de responsabilidades” que comienza con la dueña del Ford Ka y se extiende a otros posibles involucrados. (Cadena 3)