Blanqueo laboral: el Gobierno de Milei reglamentó para regularizar trabajadores y sus beneficios

El Gobierno reglamentó el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER) a través del Decreto 409/2026, que busca regularizar relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas del sector privado.

La norma establece beneficios para los empleadores que regularicen estas relaciones, incluyendo condonación de deudas, planes de pago, reconocimiento de aportes a los trabajadores y efectos en materia penal.

Además, los períodos regularizados serán considerados como tiempo de servicio para acceder a la jubilación y otros beneficios.

La regularización también permitirá la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) en relación con infracciones anteriores a la entrada en vigor de la ley.

El régimen también establece efectos sobre la situación de los trabajadores. En ese sentido, dispone que “el período incluido en la regularización será considerado como tiempo de servicio” y podrá ser computado para acceder a la jubilación.

Además, esos períodos servirán para “la obtención de la Prestación Básica Universal”, así como para la “Prestación de Retiro Transitorio por Invalidez” y la “Pensión por Fallecimiento del afiliado en actividad”.

El decreto también prevé que esos años regularizados serán válidos para el acceso a “las prestaciones por desempleo”, y establece que el cálculo de los beneficios se realizará sobre un monto equivalente al “Salario Mínimo Vital y Móvil vigente”, salvo que la remuneración declarada resulte superior.

Por otro lado, la norma indica que la regularización permitirá la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) en relación con infracciones vinculadas a períodos anteriores a la entrada en vigor de la ley. (Diario Clarín)